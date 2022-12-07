Политолог сообщил об интересе Венгрии и Румынии к Западной Украине Политолог Пашковский: Румыния и Венгрия претендуют на территории Западной Украины

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Румыния и Венгрия имеют территориальные претензии к Украине — эти страны наряду с Польшей претендуют на ее западные территории, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Пашковский. Он убежден, что независимость Украине гарантировала только Россия, и без ее помощи ей будет трудно сохранить территориальную целостность.

Украине будет сложно сохранить территориальную целостность и независимость. Действия страны направлены на обратный эффект. Идет конфликт с Россией, которая единственная обеспечивала ей безопасность и суверенитет, — сказал Пашковский.

Политолог пояснил, что принадлежащее Украине Закарпатье в течение тысячи лет находилось во владении Венгерского государства, поэтому Будапешт имеет интерес к этим территориям. Также он рассказал, что Румыния претендует на Буковину, которая также имеет давнюю связь с Молдавским княжеством.

Политолог Николай Межевич ранее сообщил, что аннексия Польшей территорий Западной Украины обсуждается уже несколько месяцев. По его словам, Варшава имеет объективный интерес к Львовской области, но она не начнет аннексию без разрешения Вашингтона, Брюсселя, Лондона и Берлина. При этом степень одобрения подобных планов со стороны США и европейских стран пока неясна, уточнил эксперт.