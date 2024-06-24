Политолог раскрыл истинные планы Евросоюза на Грузию Политолог Рар: Грузия нужна Евросоюзу для влияния на постсоветском пространстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грузия нужна Евросоюзу для влияния на постсоветском пространстве, предположил немецкий политолог Александр Рар. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что сотрудничество Тбилиси с Москвой сильно ослабит геополитические позиции и амбиции Запада на Кавказе. По его словам, Брюссель вложил немало денег, чтобы перетянуть Грузию на свою сторону.

Грузия, конечно, нужна Евросоюзу. Брюссель потратил немало политической энергии и финансовых средств, чтобы перетянуть Грузию от России к Евросоюзу. Уход Грузии обратно к сотрудничеству с Россией и интеграционным проектам на постсоветском пространстве сильно ослабит геополитические позиции и амбиции Запада на Кавказе, — пояснил эксперт.

По мнению эксперта, переход Армении в западный лагерь не сможет заполнить вакуум, который образуется в случае сотрудничества Грузии и России. Политолог уточнил, что в Евросоюзе не планируют отказываться от идеи построения «империи мягкой силы» на территории «старого континента».

Внутри Европы есть много разногласий и противоречий по поводу политического будущего Старого Света. Мы видим также, что многих несогласных с генеральной линией Брюсселя дисциплинируют, наказывают санкциями. Грузинам предстоит также пройти через эти баталии, — заключил Рар.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз закроет двери для Грузии в случае если Тбилиси продолжит следовать нынешним политическим курсом. По его словам, сейчас в Европе не принимают конкретных решений по грузинскому вопросу, однако в скором времени ситуация может измениться.