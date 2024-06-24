Грузии пригрозили закрытием двери в Евросоюз Боррель: дверь в ЕС для Грузии закроется в случае продолжения нынешнего курса

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Жозеп Боррель

Европейский союз закроет двери для Грузии в случае, если Тбилиси продолжит следовать нынешним политическим курсом, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, которые передает РИА Новости, сейчас в Европе не принимают конкретных решений по грузинскому вопросу, однако в скором времени ситуация может измениться.

Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта, — пояснил он.

Боррель напомнил, что пока в странах Евросоюза проводятся консультации о том, какие меры можно будет ввести в отношении Грузии, и предупредил о возможности ограничений финансовой поддержки страны. Кроме того, могут быть ограничены контакты на высоком политическом уровне. Дипломат утверждает, что данные меры не коснутся населения Грузии.

Ранее в Евросоюзе анонсировали возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне в связи с законом об иноагентах, принятым правительством Грузии. Также заявлялось, что европейские страны могут ограничить свое участие в грузинских мероприятиях и различных переговорах. При этом Грузия также может лишиться безвизового режима с ЕС, заявил посол Евросоюза Павел Герчинский.