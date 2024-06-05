В Евросоюзе допустили отказ от безвизового режима с Грузией Евросоюз может пересмотреть безвиз с Грузией из-за закона об иноагентах

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Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что после принятия закона об иноагентах ЕС может пересмотреть со страной безвизовый режим. По его словам, которые приводит Sputnik Грузия, для этого нужно большинство голосов государств — членов.

Решение о либерализации визового режима принималось на определенных условиях, сейчас нужно проверить, соблюдаются ли они, — пояснил Герчинский.

В Госдепартаменте США до этого сообщили, что Белый дом планирует ввести визовые санкции против Грузии после принятия властями республики закона об иноагентах. По его словам, рестрикции могут быть инициированы Вашингтоном без промедления.

В американском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что Грузия рискует возможностью вступить в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иностранных агентах. Действия правительства республики там посчитали несовместимыми с демократическими ценностями.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что документ «О прозрачности иностранного влияния» вступил в силу с 3 июня. Закон призван укрепить политическую, экономическую и социальную системы страны по отношению к вмешательствам извне, обратил внимание парламентарий.