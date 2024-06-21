Евросоюз придумал, как наказать Грузию за закон об иноагентах Euractiv: ЕС может приостановить визиты в Грузию из-за закона об иноагентах

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Евросоюз из-за принятого в Грузии закона об иностранных агентах изучает возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне, сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний проект документа. Кроме того, ЕС может ограничить участие в грузинских мероприятиях и встречах.

В качестве немедленных краткосрочных мер документ предлагает приостановку двусторонних визитов на высоком уровне, <...> паузу в обсуждениях, переговорах и подписании двусторонних соглашений, — говорится в публикации.

Ранее посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что после принятия закона об иноагентах ЕС может пересмотреть со страной безвизовый режим. По его словам, для этого нужно большинство голосов государств-членов.

В Госдепартаменте США до этого сообщили, что Белый дом планирует ввести визовые санкции против Грузии после принятия властями республики закона об иноагентах. По его словам, рестрикции могут быть инициированы Вашингтоном без промедления.

В американском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что Грузия рискует возможностью вступить в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иностранных агентах. Действия правительства республики там посчитали несовместимыми с демократическими ценностями.