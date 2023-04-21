Политолог предсказала судьбу Сунака после отставки вице-премьера Британии Политолог Еремина: отставка вице-премьера Великобритании может привести к атаке на Сунака

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Риши Сунак

Отставка вице-премьера Великобритании Доминика Рааба может привести к атаке на премьер-министра страны Риши Сунака, заявила профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина. В разговоре с Lenta.ru она отметила, что сейчас в Консервативной партии наблюдается кризис, в связи с чем приходится жертвовать политическими фигурами. По ее слова, может прийти очередь премьер-министра покинуть свой пост.

Один из вариантов событий — это то, что атака идет именно против самого Риши Сунака. Он был фигурой, которую, скорее, согласовали, чем та, которая была принята максимальным большинством. <...> Эта чехарда в правительстве наносит ущерб премьер-министру и бьет по имиджу Консервативной партии, — пояснила политолог.

По словам Ереминой, любой проект вызывает внутри правящей партии споры и конфликты, что говорит о нестабильности среди действующей власти. В связи с этим партия не может поддерживать своих деятелей и предпочтет отказаться от определенного человека, который перестал быть для нее удобным, чтобы оставаться на высоких позициях, считает политолог. Эксперт пояснила, что в таком контексте премьер-министру проще избавиться от своего представителя, вместо того, чтобы защитить его.

Британский вице-премьер Доминик Рааб ранее подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении в отношении подчиненных. Он принял это решение после публикации доклада, подготовленного по итогам расследования королевского адвоката Адама Толли.