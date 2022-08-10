Политолог предсказал возвращение Болгарии к сотрудничеству с «Газпромом» Политолог Соломонов: Болгария вынуждена вернуться к поставкам газа из РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кандидат политических наук Владимир Соломонов предсказал возвращение Болгарии к сотрудничеству с «Газпромом». Он напомнил, что София в апреле отказалась платить за российский газ в рублях, в связи с чем экспорт был приостановлен. По его словам, нехватка энергоресурсов сказалась на бизнесе страны, поэтому властям придется восстановить поставки газа по имеющемуся контракту, пишет «Экономика Сегодня».

Давление со стороны общественности играет огромную роль: когда бизнес и рядовые болгары начинают требовать от правительства жестких мер для стабилизации энергетической ситуации, приходится искать какой-то выход. <...> Впереди холодная зима и восстановление отношений с «Газпромом», тем более, что есть действующий контракт, — самый верный ход, — заявил политолог.

Соломонов добавил, что у всех стран ЕС есть выбор: искать альтернативных поставщиков топлива, либо вернуться к сотрудничеству с Москвой. В Болгарии пытались нарастить поставки СПГ, но это оказалось малоэффективно, поэтому стране остается только восстановить поставки газа из РФ, перейдя на оплату топлива в рублях, убежден эксперт.

Политолог Владимир Белозеров назвал предсказуемым решение Латвии платить за российских газ в рублях. По его словам, эта ситуация подтверждает зависимость стран Европы от энергетических ресурсов РФ. Он напомнил, что ранее Рига также покупала российский газ, однако поставки шли реверсом и страна переплачивала за возможность платить в евро.