«Предсказуемая ситуация»: политолог о решении Риги платить за газ в рублях Политолог Белозеров назвал предсказуемым решение Латвии платить за газ в рублях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Латвия осознала свою зависимость от российских энергоресурсов и согласилась платить в рублях за отечественное голубое топливо, такой исход развития событий можно назвать предсказуемым, заявил политолог Владимир Белозеров в разговоре с «Экономикой Сегодня». Он напомнил, что до этого Рига также покупала российский газ, однако поставки шли реверсом и страна переплачивала за возможность платить в евро.

Вполне предсказуемая ситуация, которая лишь подтверждает зависимость европейских стран от энергетических ресурсов РФ. Латвия отказалась сотрудничать с «Газпромом» из-за необходимости оплачивать топливо рублями, при этом закупала российский газ реверсом у другой европейской компании, оплачивая евро. Объективно в этом нет никакой выгоды, потому что перекупка ресурса через посредника становится значительно дороже, — заверил Белозеров.

По данным политолога, Латвия в любом случае планирует отказаться от российского газа к 2023 году, однако Белозеров убежден, что у страны нет ресурсов для этого. Сейчас, по словам эксперта, Рига закупает отечественное горючее, чтобы заполнить свои газовые хранилища к отопительному сезону. Политолог убежден, что сейчас европейцы осознали бессмысленность антироссийских санкций и пытаются «отыграть все назад».

Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, который был прекращен в конце июля из-за нарушения условий отбора. Энергоресурсы из РФ поставляются потребителям Латвии по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, который транзитом переходит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.