Латвия возобновила импорт российского газа

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Латвия возобновила импорт российского газа 5 августа, который был прекращен в конце июля из-за нарушения условий отбора, свидетельствуют данные платформы Entsog. Энергоресурсы из РФ поставляются потребителям Латвии по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, который транзитом переходит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.

По данным Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (на данную станцию может поступать газ, добываемый только в России) на текущий момент проходит около 4 млн кубометров в сутки. Такие же данные приводит латвийский оператор по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid.

30 июля «Газпром» остановил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки. Основная причина — нарушение условий отбора газа.

Глава компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис ранее заявил, что они закупают российский газ через посредника, а не у «Газпрома». Он подчеркнул, что за топливо платят в евро. Калвитис не раскрыл, кто является новым поставщиком. По его словам, эта информация не для обсуждения в публичном пространстве.