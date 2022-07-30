«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Газораспределительная станция

«Газпром» остановил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, говорится в сообщении холдинга. Основная причина, как сообщает компания, — нарушение условий отбора газа.

Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа, — отмечается в сообщении.

Глава компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис ранее заявил, что они закупают российский газ через посредника, а не у «Газпрома». Он подчеркнул, что за топливо платят в евро. Калвитис не раскрыл, кто является новым поставщиком: по его словам, эта информация не для обсуждения в публичном пространстве.

Парламент Латвии в июле принял поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки газа из России с 2023 года.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что Евросоюз не готов к энергетической независимости от России, но продолжать меры по отказу от ее энергоносителей необходимо. Глава МИД Латвии сообщил, что стремительно принятые на уровне Евросоюза антироссийские санкции показали неготовность к ним европейских стран в энергетическом аспекте.