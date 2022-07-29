В Латвии признали возобновление закупок российского газа Глава Latvijas gāze Калвитис: компания возобновила закупку газа из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, но не у «Газпрома», а у другого поставщика, заявил глава компании Айгарс Калвитис. При этом в Риге платят за ресурс в евро, отметил он в эфире Латвийского телевидения, сообщает РИА Новости.

Latvijas gāze сейчас приобретает газ [из России], но мы сейчас не покупаем газ у «Газпрома», потому что мы не можем с «Газпромом» рассчитаться. У нас есть другой поставщик... [Кто он] это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем, — подчеркнул глава компании.

Парламент Латвии в июле принял поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки газа из России.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил: Евросоюз не готов к энергетической независимости от России, но продолжать меры по отказу от её энергоносителей необходимо. Дипломат отметил, что стремительно принятые на уровне Евросоюза антироссийские санкции показали неготовность к ним европейских стран в энергетическом аспекте.