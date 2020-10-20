Политолог оценил вероятность революции в Молдавии

https://static.news.ru/photo/e4f10862-130f-11eb-a34c-fa163e074e61_660.jpg Дом правительства в Кишинёве Фото: Luytique/wikimedia.org

В Молдавии, как и в Киргизии, существует уникальное сочетание внутренних и внешних факторов, которые могут привести к революции после второго или даже первого тура президентских выборов, считает директор Балтийского исследовательского медиацентра Александр Носович.

По его словам, во второй тур могут выйти настроенный пророссийски действующий молдавский лидер Игорь Додон и главный прозападный политик страны Майя Санду, передаёт радио Sputnik.

Здесь есть уникальное сочетание внутренних и внешних факторов, которое свойственно на постсоветском пространстве Молдавии и Киргизии. Постоянная внутриполитическая нестабильность, слабая государственность, множество конфликтующих групп интересов сочетаются с конкуренцией за эту территорию между Востоком и Западом с активными попытками вовлечения Молдавии в сферу влияния НАТО и Евросоюза, деятельностью спецслужб США и Румынии на её территории, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в случае победы Додона его сторонники не позволят поставить под сомнение итоги выборов.

Игорь Додон на позапрошлой неделе заявлял о подготовке сценария цветной революции. <...> Если выйдут на улицы и сторонники Додона, и сторонники Санду, возможны их столкновения друг с другом, возможен даже сценарий «уличной герильи» на улицах Кишинёва, — заключил он.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США готовят в Молдавии цветную революцию после выборов главы республики, если свой пост сохранит действующий лидер государства Игорь Додон. По его словам, Соединённые Штаты Америки ведут себя «грубо и беспардонно» в Молдавии и республиках Закавказья. Он добавил, что Россия такими методами действовать не будет, писал NEWS.ru.