Политолог оценил перспективы переговоров Путина, Макрона и Шольца Политолог Кортунов: переговоры Путина, Макрона и Шольца не приведут к «судьбоносным решениям»

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эманнуэлем Макроном продолжатся в 2023 году, так как европейские лидеры считают это необходимым, рассказал Lenta.ru политолог Андрей Кортунов. При этом от диалога российского лидера с главами западных государств не следует ожидать «судьбоносных решений». Эксперт добавил, что темами будущих переговоров может стать продление зерновой сделки, вопросы безопасности ядерных объектов. Также речь может пойти о будущей системе европейской безопасности, считает специалист.

Контакты Путина с Макроном и Шольцем будут продолжаться в той или иной форме. Об этом говорят и европейские лидеры. Они считают необходимым, чтобы разговор был <...> Так что диалог, конечно, будет. Но ожидать от него каких-то судьбоносных решений или прорыва довольно трудно, — рассказал Кортунов.

Политолог считает, что развитие отношений между российским и евроейскими лидерами в 2023 году ожидать не стоит. Причину этого эксперт видит в том, что бывшие главы Франции и Германии признали, что рассматривали Минские соглашения как возможность дать Украине время накопить силы для противостояния России.

Ранее президент Франции заявил, что его коллега из России при встрече не вызывает отторжения и в этом заключается его парадокс. По словам Макрона, российский лидер пытался ему объяснить, что «Украина угрожала ему, потому что через Украину европейцы и американцы угрожали безопасности России».