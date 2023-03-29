Политолог объяснил, зачем Зеленский хочет встретиться с Си Цзиньпином Политолог Подлесный: визит Си Цзиньпина в Киев мог бы уравнять Зеленского с Путиным

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Киев, поскольку визит китайского лидера помог бы уравнять его с президентом России Владимиром Путиным, заявил в беседе с «360» политолог Геннадий Подлесный. По его словам, гипотетический приезд Си Цзиньпина на Украину мог бы доказать самостоятельность Киева и создать видимость, что он находится на одном уровне с Москвой.

Если мы не видим в Украине страну, которая имеет свою субъектность, то возможный приезд Си Цзиньпина мог бы показать всему миру, что это не «государство 404», а большая самостоятельная страна, куда приезжают посоветоваться международные лидеры, — пояснил Подлесный.

Политолог уверен, что Зеленский может рассчитывать максимум на телефонный разговор с Си Цзиньпином, но лишь в теории. Причем даже он прошел бы на уровне министров иностранных дел, считает эксперт.

Ранее западные СМИ сообщили, что Евросоюз подталкивает китайского лидера к диалогу с Зеленским. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в свою очередь сообщил, что у президента Украины планируется разговор с главой КНР, но в организации контакта есть некоторые сложности. Он пояснил, что прежде всего необходимо выяснить позицию Китая по поводу того, готов ли Пекин взять на себя урегулирование конфликта или он будет «осторожно стоять в стороне».