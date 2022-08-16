Политолог объяснил, почему в штабе Нацбанка Румынии работает гадалка Политолог Брутер: суеверные и набожные люди Румынии привыкли доверять гадалкам

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил принятие в штаб Нацбанка Румынии астролога и гадалки Габриэлы Дима менталитетом местных жителей. По его словам, они достаточно суеверные и набожные, поэтому привыкли доверять астрологическим прогнозам при принятии экономических и политических решений. В сложившейся в мире ситуации для них нет более надежного источника, заявил политолог в беседе с «Экономикой сегодня».

В целом это характерно для местного менталитета — уделять слишком большое внимание подобным астрологическим и религиозным деталям. Это говорит о приверженности традиции. <...> На самом деле, в сложившейся ситуации астролог, как считает местное население, не лишний, потому что более надежного источника не дождешься, — отметил эксперт.

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