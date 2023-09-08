Политолог объяснил интерес британцев к Суровикину Политолог Баранчик объяснил интерес британцев к Суровикину страхом перед ним

Фото: Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

Сергей Суровикин

Интерес британцев к генералу Сергею Суровикину вызван страхом перед его возвращением в структуры Министерства обороны России, уверен политолог Юрий Баранчик. В беседе с «Царьградом» он подчеркнул, что в связи с этим в Британии хотят максимально дискредитировать военачальника.

Я думаю, британцы боятся возвращения Суровикина в систему и структуры Министерства обороны России, поэтому пытаются максимально его дискредитировать информационным способом, — пояснил Баранчик.

По словам политолога, построенная Суровикиным линия оказалась очень эффективной. Он напомнил, что именно о нее разбились несколько волн украинского контрнаступления, именно тогда ВСУ потеряли большое количество поставленной им техники, в том числе британской. Баранчик уточнил, что на данный момент решение о новой должности генерала не озвучено. В связи с этим остается вероятность, что Суровикин может вернуться в структуры Минобороны РФ.

Издание уточняет, что появившееся в Сети фото Суровикина с супругой вызвало бурные обсуждения среди британцев. Так, по данными СМИ, исследователь Centre of information resilience Майкл Шелдон с помощью карт установил, где в тот день мог находиться военачальник.

Журналист и телеведущая Ксения Собчак ранее опубликовала фотографию экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. Предположительно, он идет по улице Москвы вместе с женой.