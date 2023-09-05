Почему новое фото Суровикина вызвало фурор в Сети, где генерал сейчас

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Сергей Суровикин

Журналист и телеведущая Ксения Собчак опубликовала новую фотографию экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. Предположительно, в момент фото он идет по улице Москвы вместе с женой. Почему снимок генерала произвел фурор в Сети?

Почему фото Суровикина вызвало бурную реакцию в Сети

Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале «Кровавая барыня» снимок Сергея Суровикина, где он, предположительно, идет по улице в Москве с супругой Анной.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее», — подписала кадр телеведущая.

Снимок вызвал бурную реакцию пользователей Сети, поскольку о местонахождении Суровикина ничего не было известно на протяжении почти двух месяцев — он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России.

Бойцы ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года предприняли попытку мятежа и взяли под контроль несколько объектов в Ростовской области. Суровикин осудил действия «оркестра» и призвал бойцов ЧВК «подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем». По информации газеты The New York Times, генерал мог знать о готовящемся восстании и, несмотря на осуждение, помогать организаторам мятежа. Журналисты утверждали, что некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. Официального подтверждения этих данных нет.

Где мог находиться Сергей Суровикин

В России и на Западе выдвигали различные версии, куда мог пропасть Сергей Суровикин. Газета Financial Times со ссылкой источники утверждала, что генерал задержан для допроса, но непонятно, какие обвинения будут ему предъявлены. Подтверждения этой информации не было.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы в июле заявили, что Суровикина нет ни в «Матросской Тишине», ни в «Кремлевском централе». Дочь генерала тоже опровергла арест отца. По данным Telegram-канала Readovka, в тот момент главком ВКС России находился на отдыхе в Ростове. Аналогичную информацию сообщал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

22 августа экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подтвердил информацию об отставке Суровикина.

Генерал занимал должность командующего ВКС РФ с 31 октября 2017 года. При этом с 8 октября 2022-го по 11 января 2023 года Суровикин являлся командующим Объединенной группировкой российских войск на Украине, а с 11 января 2023 года стал заместителем командующего. Позже стало известно, что временно исполняющим обязанности главкома ВКС России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.

«Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — сообщал источник.

Что говорят о расследовании в отношении Суровикина

Telegram-канал WarGozno (WG) военного корреспондента Семена Пегова со ссылкой на собственные источники вчера сообщил об освобождении Сергея Суровикина. Минобороны эту информацию не комментировало. По данным канала, информация их источника не связана с появившимся в Сети фото генерала в штатской одежде с супругой.

«Суровикин уже больше недели не обременен никакими ограничениями. Про арест речи не идет вовсе», — заявило WG.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о том, ведется ли расследование в отношении Суровикина. Вопрос министру журналисты задали в ходе общения после пресс-конференции по итогам российско-турeцких переговоров в Сочи. В ответ Шойгу промолчал.

Журналистка издания France-Press попыталась узнать у представителя Кремля Дмитрия Пескова, ведется ли расследование в отношении Суровикина. Пресс-секретарь президента не стал отвечать на этот вопрос.

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