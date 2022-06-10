Заграждения Финляндии на границе с Россией назвали «пустой тратой денег» Политолог Плюснин назвал заграждения на границе с Россией «пустой тратой денег»

Фото: Shutterstock

Намерение Финляндии установить заграждения на границе с Россией скорее всего является популистским лозунгом, предположил младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин. Он назвал такие ограничения «пустой тратой денег» из-за большой протяженности границы двух стран, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Это, скорее, более популистский лозунг и заявление. Граница Финляндии с Россией довольно протяженная и проходит по пересеченной местности. Поставить везде заграждения стоит очень больших средств и усилий. Если заграждения реально начинать делать, то это пустая трата денег, — подчеркнул Плюснин.

В качестве аргумента своей точки зрения он напомнил, что экс-президенту США Дональду Трампу потребовалось немало средств и усилий, чтобы установить заграждения на границе с Мексикой. Политолог подчеркнул, что если человеку надо будет пересечь границу Финляндии и России, то он сможет это сделать несмотря на любые ограждения. Вместе с этим Плюснин признал, что в скандинавскую страну приезжает действительно много мигрантов из РФ.

При чем транзит даже больше, чем поток россиян в Финляндию. Но там не такая большая доля нелегальных мигрантов. Опять-таки, это мигранты в основном из третьих стран, Россия выступает только как посредник, — заверил эксперт.

Ранее стало известно, что власти Финляндии планируют построить заградительные объекты на границе с Россией в целях укрепления безопасности страны. Отмечается, что руководство страны выделит дополнительные финансовые средства для реализации этой инициативы.