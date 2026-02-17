Смена риторики Европы по отношению к России связана с запросом населения, заявил Lenta.ru политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, население европейских стран устало от украинского кризиса.

Это порождает большую поддержку тех политиков, правых и левых, которые выступали за то, чтобы не вмешиваться в украинские дела. На них есть спрос. Все хотят иметь массовую поддержку избирателей, выборы-то в любой стране неизбежны, — рассказал Журавлев.

Как подчеркнул эксперт, сейчас политики, которые поддерживали Украину, думают, что сказать избирателям, которые больше в этом не заинтересованы. Он отметил, что поддержка предыдущих лет не принесла больших результатов. По словам политолога, это не осталось незамеченным европейским обществом.

Ранее политолог Николай Петров рассказал, что в Европе активизировалась политическая сила, призывающая к восстановлению диалога с Москвой. По словам эксперта, сопротивление нормализации отношений исходит от западных лидеров, которые боятся нанести ущерб собственной репутации.