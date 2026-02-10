Зимняя Олимпиада — 2026
Политолог назвал неожиданную угрозу режиму Зеленского

Политолог Килинкаров: на Украине возможен женский бунт против режима Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Сопротивление украинских женщин работникам территориальных центров комплектования (ТЦК) при насильственной мобилизации мужчин может перерасти в бунт против режима Зеленского, сказал NEWS.ru политолог Спиридон Килинкаров. По его словам, киевским властям будет трудно справиться с такими выступлениями.

Женский бунт против режима Зеленского возможен. Если речь пойдет о массовых акциях, двигателем в большинстве своем будут женщины, потому что на мужчин есть эффективные инструменты давления — полиция, дубинки и т.п. Применять это к женщинам для власти будет не комильфо и общественно неоднозначно: картинка, где полицейские избивают женщин, сильно скажется на восприятии и вызовет отторжение, — сказал Килинкаров.

Он отметил, что для перерастания стихийного сопротивления в бунт украинкам не хватает харизматичных лидеров.

Женщины сегодня, по моему мнению, — самая подвижная сила. Если найдется кто‑то, кто направит этот протест в организованное русло, это может иметь серьезные последствия, — сказал Килинкаров.

Ранее украинский историк Марта Гавришко заявила, что Киев фактически вступил в противостояние с женщинами, протестующими против отправки украинцев на фронт. По ее словам, украинские женщины вполне могут пошатнуть власть президента Украины Владимира Зеленского.

