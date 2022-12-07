Политолог: «мотивационные речи» Зеленского не помогут ВСУ Политолог Кошкин: «мотивационные речи» Зеленского не помогут ВСУ

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Поздравления президента Украины Владимира Зеленского военнослужащих с Днем ВСУ вряд ли сможет поднять моральный дух украинской армии, заявил «ПолитЭксперту» политолог Андрей Кошкин. По его словам, что из-за снижения поставок вооружения с Запада и угроз за непослушание со стороны командования украинские бойцы угнетены, на линии соприкосновения с украинской стороны царит апатия. Эксперт отметил, что атмосферу в украинской армии можно назвать «накаленной» и «мотивационные речи» президента не способны ее разрядить.

По оценкам наших военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения, по оценкам украинских военнопленных — они констатируют снижение моральной, волевой устойчивости и в целом некую апатию. Поставки вооружения снизились, и, откровенно говоря, довольно серьезны угрозы физических расправ за непослушание, — рассказал Кошкин.

Также политолог добавил, что Зеленский выстроил на Украине жесткую вертикаль власти, в которой он является верховным главнокомандующим. Также он уточнил, что на данный момент у украинского президента не осталось политических оппонентов.

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди ранее рассказал, что новая тактика президента Зеленского заключается в том, чтобы подвести ситуацию к новому витку эскалации и вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией. По его словам, украинский лидер надеется на то, что Москва сделает опрометчивый шаг, который вызовет ответную реакцию Альянса.