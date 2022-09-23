Politico: Украина выпрашивает у Запада танки для «контрнаступления» Politico: Украина для «контрнаступления» просит у Запада современные танки

Фото: Spc. Hedil Hernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Украина просит Запад срочно обеспечить ее современными танками. При этом западные партнеры не спешат выполнять заявки Киева, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания указали, что в списке пожеланий Украины танки вышли на первое место на фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях. Киев мечтает об американских Abrams и немецких Leopard.

Но высшие представители национальной безопасности в обеих странах медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой, — рассказали изданию его источники в США и на Украине.

Также в Politico отметили, что Киеву от западных союзников пока достается бронетехника советского производства. Так, только Польша отправила на Украину около 250 танков Т-72.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ФРГ не оглядываться на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. Берлин должен взять на себя ответственность, отметил он. При этом Зеленский поблагодарил Берлин за военную и финансовую поддержку, но указал, что для победы Киеву нужно больше.