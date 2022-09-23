Украина просит Запад срочно обеспечить ее современными танками. При этом западные партнеры не спешат выполнять заявки Киева, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Собеседники издания указали, что в списке пожеланий Украины танки вышли на первое место на фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях. Киев мечтает об американских Abrams и немецких Leopard.
Но высшие представители национальной безопасности в обеих странах медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой, — рассказали изданию его источники в США и на Украине.
Также в Politico отметили, что Киеву от западных союзников пока достается бронетехника советского производства. Так, только Польша отправила на Украину около 250 танков Т-72.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ФРГ не оглядываться на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. Берлин должен взять на себя ответственность, отметил он. При этом Зеленский поблагодарил Берлин за военную и финансовую поддержку, но указал, что для победы Киеву нужно больше.