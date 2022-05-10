Politico: ЕК планирует выпустить долг на €10 млрд для нужд Украины

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Еврокомиссия планирует выпустить новые долговые обязательства Евросоюза с целью финансирования потребностей Украины на три месяца. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, которые заявили, что нужды Киева оценены в €10 млрд. Издание отметило, что проект выпуска могут обнародовать 18 мая.

По оценке Украины и Международного валютного фонда, потребности Киева оценены в €5 млрд в месяц. Вашингтон заявил о готовности предоставить треть от этой суммы. Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС о стремлении покрыть ещё €10 млрд на три месяца. При этом возможный механизм привлечения средств идентичен программе SURE, которую реализовали в пандемию. Она предусматривала привлечение €100 млрд для поддержки безработных.

При этом ряд стран Евросоюза, куда вошли Австрия, Греция и Германия, обратились к ЕК с просьбой предложить альтернативный вариант финансирования Украины до 18 мая. Они выразили мнение, что в случае того, что другие государства, такие как Великобритания, Норвегия и Япония, решат предоставить Украине свои средства, то ЕС потребуется собрать несколько миллиардов. По мнению этих государств, эту сумму можно будет выделить на двусторонней основе.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что Лондон выделит Киеву дополнительный пакет финансовой помощи в размере 1,3 млрд фунтов. Средства изымут из резервов Соединённого Королевства.