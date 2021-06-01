«Политические манёвры»: эксперт описал главную задачу Зеленского

https://static.news.ru/photo/51508c2e-c2d5-11eb-9341-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

В настоящий момент главная задача президента Украины Владимира Зеленского состоит в том, чтобы заниматься политическими и информационными манёврами. Он делает заявления по любому поводу с целью сохранения своей страны в информационном пространстве. Об этом в разговоре с NEWS.ru, комментируя слова Зеленского о «российском блицкриге», сообщил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По его мнению, Зеленский постоянно высказывается обо всём, что попадает в информационное поле. Он говорит о Минских соглашениях и о желании их деформировать, о российско-белорусских отношениях, об урегулировании конфликта на территории Донбасса или о вопросах безопасности в этом регионе.

Со стороны Зеленского исходит уже названное информационно-политическое маневрирование. И задача его состоит не в том, чтобы формулировать посылы, хотя определённый посыл в его последних словах есть. Главное сейчас для него — это оставаться в информационном пространстве. Неизвестно, кто поставил перед ним эту задачу. Однако всё сделано так, чтобы Зеленский ежедневно давал те или иные комментарии, при этом так, чтобы его слова были раскручены. Собственно, цель заключается в том, чтобы в мире не забыли ни о самом Зеленском, ни об Украине. Потому что, видимо, существуют опасения, что тема Украины может в любое время сойти на нет, — сказал Перенджиев.

Как подчеркнул эксперт, Зеленский явно не может не понимать, что его слова нелогичны и что за ними не последует никаких действий. Однако само это ежедневное «сотрясание воздуха» является частью некой стратегии, реализация которой по замыслу должна привести к тому, чтобы рядом с обзором каждого мирового события стояли слова «Зеленский» и «Украина». Особенно это необходимо Киеву в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, подчеркнул Перенджиев.

Ранее Зеленский сказал, что Украине может угрожать «российский блицкриг», если конфликт на территории Донбасса разгорится с новой силой. И всё это из-за малой эффективности переговоров в «нормандском» формате.

По словам политика, в рамках «нормандского» формата уже были сделаны важные шаги. Однако участники переговоров не желают обсуждать что-то, кроме ситуации на востоке Украины.