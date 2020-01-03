https://static.news.ru/photo/d5fee68a-2fa3-11ea-9566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские Польши задержали возможного заказчика убийства генпрокурора страны Збигнева Зобро. По данным силовиков, фигуранта зовут Ян С. В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела.

Первое связано с созданием опасности для жизни или здоровья большого количества людей, второе — c подстрекательством к расправе над несколькими гражданами, в том числе и над главой ведомства, передаёт телеканал TVP.

Предполагаемому киллеру, который также оказался в руках стражей порядка, Ян С. обещал заплатить 100 тысяч злотых (около $26 тысяч) за ликвидацию Зобро. Покушение удалось предотвратить.

По данным журналистов, задержанный считается «спайсовым бароном». В последнее время Варшава активно борется с деятельностью преступных группировок в данной сфере.

Ранее NEWS.ru сообщал, что польские региональные власти пытаются отстоять около 30 памятников солдатам Красной армии. На территории республики осталось из 650 только около 40 мемориалов. В 2017 году, когда был принят закон о декоммунизации, снос монументов носил массовый характер. В последнее время этот процесс приостановился.