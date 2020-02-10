https://static.news.ru/photo/a83a9930-4c25-11ea-a39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vp.gov.lv

Латвийская полиция уничтожила более двух тонн кокаина, ранее изъятых в партии товара, ввезённого в Европу под видом продуктов питания. Груз вывезли под усиленной охраной в место, которое не стали афишировать даже после завершения операции.

К процедуре привлекли сотрудников антитеррористического подразделения. Наркотики было решено сжигать. В печь их бросали люди в специальных защитных костюмах, передаёт РИА Новости. Операция прошла в четыре этапа.

В правоохранительных органах при этом заверили, что при уничтожении были соблюдены требования охраны окружающей среды. Вместе с кокаином были уничтожены и другие изъятые полицией наркотики.

Нелегальная партия была задержана в январе 2019 года в Кокнесском крае Латвии.

Ранее, как писал NEWS.ru, британские учёные разработали метод тестирования отпечатков пальцев, который позволяет обнаружить следы кокаина на руках даже после тщательного мытья и отличить принимающих наркотики от распространителей.