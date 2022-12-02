Полиция Испании оцепила здание украинского посольства в Мадриде

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Испании оцепила здание посольства Украины в Мадриде после получения второй подозрительной посылки за последние дни, сообщила испанская телерадиокомпания RTVE. Отмечается, что посол и сотрудники диппредставительства все еще остаются в здании.

Нацполиция оцепила посольство Украины в Мадриде в среду после получения второй посылки, на этот раз «кровавой», аналогичной тем, которые направлялись в посольства и консульства страны в других странах Европы, — говорится в сообщении.

Ранее спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что ряд посольств Украины за рубежом получили «окровавленные посылки» с глазами животных. В заявлении дипломата говорится, что подобные посылки обнаружили в Венгрии, Нидерландах, Хорватии, Италии, Польше и Чехии.

В испанских учреждениях высокого уровня в последние дни тоже неспокойно — по адресу их местоположения приходят схожие конверты и посылки с запечатанными взрывными устройствами слабого действия. Такие посылки была отправлены на базу ВВС Испании, в Министерство иностранных дел, также в посольство Украины, сотрудник которого в результате детонации получил ранение руки. Кроме того, взрывчатку отправили в компанию по производству военной техники Instalaza. Также злоумышленники отправили пакет со взрывным устройством премьеру Испании Педро Санчесу.