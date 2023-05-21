Полиция Германии расследует возможное отравление двух россиянок

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Полиция Германии начала расследование в связи с жалобами на симптомы отравления двух российских журналисток, которые принимали участие в конференции российской оппозиции, проходившей в Берлине в конце апреля, сообщает газета Welt со ссылкой на пресс-секретаря полиции. Одна из них — глава фонда «Свободная Россия» (внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций) Наталья Арно. Имя другой пострадавшей не называется.

Арно в начале мая пожаловалась в соцсетях на странные симптомы — онемение и острые боли в различных частях организма. Журналистка предположила, что могла быть отправлена неким нервно-паралитическим веществом. Поэтому, вернувшись в США, где она проживает около 10 лет, Арно обратилась в больницу, а затем и к властям. По ее жалобе ФБР начало расследование, проведя опрос журналистки, а также взяв на экспертизу биологические вещества и ряд предметов, которые Арно брала с собой в поездку. Результаты этого расследования пока неизвестны.

Симптомы отравления у второй журналистки, по сведениям газеты, появились еще до конференции в Берлине. Она обращалась в клинику «Шарите», где ранее проходил лечение оппозиционер Алексей Навальный.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима российского журналиста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ему также был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и запрещено в течение семи лет после освобождения заниматься журналистской деятельностью. Журналист был признан виновным в госизмене, распространении фейков о ВС РФ, а также в руководстве нежелательной в России организацией.

Адвокат осужденного Мария Эйсмонт заявила, что за время пребывания в СИЗО у Кара-Мурзы ухудшилось здоровье, что проявилось в онемении конечностей и отказе нервов, у него диагностировали полинейропатию. Она также рассказала о намерении обжаловать вердикт.