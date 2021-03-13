Полиция Гааги применила водомёты против протестующих

https://static.news.ru/photo/e407cc20-84dd-11eb-9e46-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

Акция протеста против введённых из-за коронавируса ограничений проходит в центре Гааги. Полиция применила водомёты для разгона активистов.

Участниками мероприятия стали больше 200 человек, что запрещено из-за распространения COVID-19. Кроме того, протестующие не соблюдали необходимую социальную дистанцию, передаёт NOS.

Силовики обратились к участникам мероприятия с требованием разойтись по домам. Однако люди отказались уходить и начали кричать «Свобода» и «Нет диктатуре». В результате полиция начала разгонять собравшихся.

Также несколько тысяч человек 13 марта вышли на акции протеста в городах Германии, требуя отмены связанных с коронавирусом ограничений. В Дюссельдорфе на митинг собрались две тысячи человек, Штутгарте — 1,5 тысячи, Берлине — около тысячи, Киле — 900, Ганновере — 800. В Магдебурге, Мюнхене, Эрфурте, Котбусе и Дрездене было по несколько сотен протестующих. Участники акций призывали к полной отмене ограничительных мер, писал NEWS.ru.