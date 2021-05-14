Полицейские в отставке поддержали военных в письме Макрону

Открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Жану Кастексу и сенату опубликовали отставные сотрудники полиции. В нём они призывают обеспечить безопасность работников правоохранительных органов и граждан страны. Об этом пишет РИА Новости.
Письмо было опубликовано 11 мая на сайте MesOpinions.com. Под ним подписались 93 бывших полицейских разных рангов. включая генерального контролёра Алена Дешама. К настоящему моменту послание
В письме излагается просьба сделать «всё возможное» чтобы положить конец чрезвычайной ситуации, с которой страна сталкивается в сфере безопасности и общественного спокойствия. По мнению авторов послания, на сегодняшний день власть государства подрывается агрессивными меньшинствами, законы в отдельных частях страны перестали действовать. Кроме того, участились нападения на правоохранителей.
Бывшие полицейские призывают перевооружить полицию во всех аспектах — морально, материально и юридически, а также защитить их самих и их семьи.
Также авторы отмечают необходимость взять под контроль нелегальную миграцию, которая способствует беспорядкам и правонарушениям.
В апреле в издании Valeurs actuelles было
9 мая действующие военные во Франции в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о «распаде» страны. Под письмом, размещённом в издании Valeurs actuelles, подписались более 100 000 тысяч человек.