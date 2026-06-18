Погиб тысячелетний дуб из легенды о Робине Гуде

В Шервудском лесу в Великобритании погиб легендарный дуб Майор, сообщает The Guardian. Возраст этого дерева превышал 1000 лет.

Древний дуб с 11-метровым стволом и 28-метровой кроной ежегодно привлекал около 350 тыс. туристов. По преданию, именно в его дупле скрывался от шерифа Робин Гуд со своей бандой. Отмечается, что гибель дерева — результат комплекса факторов. Главными причинами стали глобальное потепление и засуха. Ранее дуб тяжело перенес рекордную британскую жару 2022 года — тогда воздух достигал 40 градусов. Кроме того, ситуацию усугубили антропогенные воздействия — военный лагерь в Шервуде и добыча угля, изменившая грунтовые воды.

На импровизированные похороны, объявленные Королевским обществом защиты птиц (RSPB), приехали люди со всей планеты. Местный гид Роберт Брэкли прибыл к дубу в костюме Робин Гуда. Дерево останется в Шервудском лесу как «природный памятник» для посетителей. При этом сам дуб будет разлагаться еще несколько десятилетий.

Ранее в Свердловской области местные жители пожаловались на множество гусениц непарного шелкопряда. По словам уральцев, насекомые вновь атаковали леса в Сухоложском районе — они уже съели многие деревья.