Подросток зиганул ветерану в Киеве

https://static.news.ru/photo/aa84f3a8-b0b9-11eb-8bf4-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/pavlovskynews/https://t.me

Националисты в Киеве организовали провокацию у парка Вечной Славы, где ветераны возложили цветы в День Победы, передаёт портал «Страна.ua». Один из участников акции — подросток в балаклаве — встретил проходившего мимо ветерана нацистским приветствием.

По данным издания, полиция никак не отреагировала на инцидент. Источники, связанные с офисом украинского лидера Владимира Зеленского, заподозрили в организации провокации саму редакцию.

Ответственность за то, что в День победы над нацизмом в Киеве вскидывают руку в фашистском приветствии, несут власти, которые позволяли все последние годы неонацистам чувствовать себя совершенно вольготно, — говорится на сайте.

В пресс-службе киевской полиции установили личность зиговавшего молодого человека. Им оказался 16-летний житель столицы Украины. На него составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее на Украине во время шествия «Бессмертного полка» вспыхнула массовая драка. Потасовка произошла после попытки радикалов отобрать у женщины портрет с георгиевской лентой.

В канун Дня Победы Министерство внутренних дел Украины в заявлении на своём официальном сайте напомнило о действующем в стране запрете «на использование символики тоталитарных режимов». В эту категорию включаются государственные символы СССР и георгиевские ленты. Ведомство указало, что за изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.