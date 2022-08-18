Подразделения ДНР взяли под контроль важную высоту под Авдеевкой

Фото: РИА Новости

Народная милиция Донецкой Народной Республики при поддержке артиллерии взяли под контроль высоту на Авдеевском направлении, которая использовалась ВСУ в качестве наблюдательного пункта и огневой точки, передает РИА Новости со ссылкой на командира гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь. Он отметил, что бои за высоту были «тяжелыми, но пехота справилась».

Выполняем поставленные задачи по уничтожению противника под Авдеевкой и прикрытию своих войск, пехоты. Нашими силами взят вентствол шахты «Бутовка». Конечно, бои там были тяжелыми, но пехота справилась со своей задачей, — рассказал он.

Ранее 19 августа представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщал, что батальон 56-й бригады ВСУ после ударов ВКС России в районе Авдеевки понес большие потери и утратил боеспособность. В районе Посад-Покровское Николаевской области уничтожено около 60 боевиков 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ.

В районах Белая Криница и Великое Артаково убито свыше 80 военнослужащих 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ и более 50 ранено, добавил представитель оборонного ведомства.