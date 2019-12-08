Россиянин, подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине, подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
Как
Между тем в правительстве ФРГ не подтвердили информацию.
Ранее NEWS.ru писал, что Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине днём 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве арестован россиянин. Полиция ФРГ официально не называла имени задержанного. 4 декабря стало известно о высылке из Германии в связи с убийством двух представителей спецслужб РФ, работавших в российском посольстве.
После инцидента в Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства. Это, предположительно, может стать угрозой для дальнейшего тесного сотрудничества между двумя странами.
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