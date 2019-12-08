https://static.news.ru/photo/625c5850-19ed-11ea-80e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россиянин, подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине, подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.

Как передаёт газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, мужчина может рассказать немецким следователям о мотивах своих действий и возможном заказчике. Кроме того, россиянину придётся объяснить, почему он считает, что его жизни угрожает опасность.

Между тем в правительстве ФРГ не подтвердили информацию.

Ранее NEWS.ru писал, что Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине днём 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве арестован россиянин. Полиция ФРГ официально не называла имени задержанного. 4 декабря стало известно о высылке из Германии в связи с убийством двух представителей спецслужб РФ, работавших в российском посольстве.

После инцидента в Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства. Это, предположительно, может стать угрозой для дальнейшего тесного сотрудничества между двумя странами.