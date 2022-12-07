Подозреваемых в подготовке переворота в ФРГ уличили в создании армии Генпрокуратура ФРГ заявила, что планировавшие госпереворот намеревались создать свою армию

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Граждане, которые подозреваются в планировании государственного переворота в Германии, собирались создать собственную армию, заявил генеральный прокурор ФРГ Петер Франк. По его информации, внутри объединения был создан специальный совет. Франк подчеркнул, что по своей структуре и предполагаемым функциям этот совет напоминал правительство, передает РИА Новости.

Кроме этого совета, который планировал создать новую структуру государства, по нашим сведениям, их «военное крыло» должно было основать новую немецкую армию, — заметил генпрокурор.

Ведомство передает, что 25 человек уже задержаны по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке. Кроме того, в домах еще у 27 граждан сейчас проводятся обыски. Генпрокуратура относит к «военному крылу» объединения 14 лиц. В их числе есть люди с армейским опытом.

Как говорит ведомство, среди задержанных есть гражданка России. Отмечалось, что на бундестаг шли правые экстремисты, против которых сейчас проводится одна из крупнейших операций со стороны правоохранительных органов Германии.

Ранее руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов сообщил NEWS.ru, что националистическое движение в ФРГ «Рейхсбюргеры» предприняло беспрецедентную попытку государственного переворота. Подобной акции не было очень давно, заметил эксперт.