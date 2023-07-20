Подоляк назвал контрнаступление ВСУ «тяжелым и длительным»

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Контрнаступление Вооруженных сил Украины будет «тяжелым и длительным» из-за нехватки бронетехники и плотного минирования территорий российской армией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Страна.UA». Он отметил, что на поле боя задействованы не все украинские бригады.

Эта операция будет довольно тяжелой, долгой и займет много времени, — сказал Подоляк.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины планируют продвигаться на юг после неудач на восточном направлении. Как сообщил The Wall Street Journal, ситуация на фронте осложнилась для ВСУ после прорыва Каховской ГЭС.

В публикации отмечалось, что капитан Вооруженных сил Украины Анатолий Харченко вместе со своими людьми готовится к постепенному продвижению по плоской местности. Для продвижения украинская армия использует бангалорские торпеды, поставленные западными партнерами.

Кроме того, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о нехватке боеспособных солдат в рядах украинской армии. Он отметил, что ВСУ несут серьезные потери на фронте. По словам Макгрегора, остались только «поляки, сражающиеся в украинской форме», и лишь несколько подразделений, готовых пойти в новую атаку.