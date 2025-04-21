Украинский флот лишился ключевого командира Поддубный заявил о ликвидации командира 505-го батальона морской пехоты Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ в зоне СВО ликвидировали командира 505-го батальона морской пехоты ВМФ Украины Игоря Колосницына, сообщает в своем Telegram-канале Герой России, военкор Евгений Поддубный. По его словам, в 2023 году украинский боец принимал участие в боях на Херсонском направлении.

Противник продолжает терять командный состав. В зоне СВО ликвидирован командир 505-го батальона морской пехоты ВМФ Украины Игорь Колосницын. В 2023 году он участвовал в боях на Херсонском направлении, — пишет Поддубный.

Военкор уточняет, что, в частности, Игорь Колосницын участвовал в боях за село Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. По данным Поддубного, командира уничтожили в одном из приграничных районов Сумской области 17 апреля. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что с 6 августа 2024 года после начала оккупации ВСУ Курской области украинская армия потеряла 75 тысяч 375 военнослужащих. Ведомство также назвало число уничтоженной военной техники.

До этого стало известно, что водитель 22-й механизированной бригады ВСУ Сергей Еремеев, принимавший участие во вторжении в Курскую область, получил 15 лет колонии. Такое постановление вынес 2-й Западный окружной военный суд.