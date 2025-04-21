Украинского военного осудили на 15 лет за вторжение в Курскую область Участника вторжения ВСУ в Курскую область Еремеева осудили на 15 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор водителю 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергею Еремееву, который участвовал во вторжении в Курскую область, сообщили в Главной военной прокуратуре России. Украинский военный приговорен к 15 годам лишения свободы.

Суд установил, что вечером 6 сентября прошлого года Еремеев в группе украинских военнослужащих незаконно вторгся на российскую территорию на микроавтобусе Mercedes. Он участвовал в блокировании и удержании села Ветрено в Кореневском районе Курской области. Через трое суток мужчина был задержан.

В целях осуществления террористической деятельности Еремеев принимал участие в оборудовании в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневых позиций с единой системой разведки, огня и связи, мероприятиях, направленных на противодействие российским военнослужащим, дестабилизацию деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, запугивание мирных граждан, — говорится в сообщении.

Ранее двоих украинских военнослужащих, которые участвовали в атаке на Суджу в Курской области, приговорили к 15 и 16 годам лишения свободы. По данным следствия, в сентябре 2024 года 31-летний солдат 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Виталий Мацегора вместе с другими участвовал в блокировании райцентра Суджа. Другой военнослужащий ВСУ, 31-летний стрелок батальона территориальных вооруженных формирований Украины Петр Еремея, также участвовал в блокировании Суджи.