Минобороны раскрыло количество потерь ВСУ под Курском ВСУ потеряли свыше 75 тысяч бойцов в Курской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

С 6 августа 2024 года после вхождения ВСУ в Курскую область украинская армия потеряла 75 тысяч 375 военнослужащих, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Кроме того, ведомство назвало количество уничтоженной военной техники.

Так, российские войска нейтрализовали 411 танков, 336 БМП, 311 БТР, 2282 боевые бронированные машины, 2749 автомобилей, 632 артиллерийских орудия. Также уничтожены 62 пусковые установки РСЗО, из них 15 HIMARS и семь MLRS — все американского производства.

Ранее сообщалось, что водителя 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергея Еремеева, который принимал участие в оккупации Курской области, приговорили к 15 годам лишения свободы. О таком решении 2-го Западного окружного военного суда сообщила Главная военная прокуратура РФ.

По данным следствия, вечером 6 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в группе солдат ВСУ, осуществил незаконное вторжение на территорию России на микроавтобусе Mercedes. Он принимал участие в блокировании и удержании села Ветрено Кореневского района Курской области. Спустя трое суток украинского военного задержали.