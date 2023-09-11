Поддубный предположил, когда у ВСУ могут появиться американские «Абрамсы» Поддубный: «Абрамсы» попадут в ВСУ к концу контрнаступления

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Abrams M1A2

До осенней распутицы американские танки Abrams на Украину не попадут, предполагает военный корреспондент Евгений Поддубный. Возможной причиной задержки бронемашин он считает факт уничтожения российским войсками британского Challenger. К такому выводу военкор пришел после новостей о том, что около 200 украинских военнослужащих останутся на базах США в Германии для дополнительного обучения управлению и обслуживанию «Абрамсов».

Как отмечается, решение подтвердил представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл. По словам офицера, принято оно по запросу украинской стороны для получения дополнительных навыков. Ожидается, что тренировки займут еще несколько недель.

Если верить О’Доннеллу, то до осенней распутицы «Абрамсы» на Украину не попадут. Причиной такой задержки, возможно, стал факт уничтожения российским войсками «неубиваемого» британского «Челленджера», — написал корреспондент в своем Telegram-канале.

Поддубный считает символичным, что этому заявлению предшествовало заявление главы Генштаба США Марка Милли об оставшихся у Киева 30–45 днях для достижения результата в наступательной кампании, прежде чем ВСУ начнет мешать погода.

Перед этим военкор писал, что Вашингтон отказывается передавать Украине новые танки Abrams из-за страха, что они попадут к Вооруженным силам России. Журналист сослался на заявление ветерана боевых действий, бывшего сотрудника Госдепа Мэтью Хоу.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на линии фронта уничтожено более двух британских танков Challenger 2. Более подробно он на этом останавливаться не стал, подчеркнув, что было бы правильнее, если бы о произошедшем рассказали сами военные.