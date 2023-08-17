«Боятся»: военкор объяснил, почему США не дают Украине новые танки Abrams Военкор Поддубный: США не дают Украине Abrams из-за страха, что они попадут к РФ

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Вашингтон отказывается передавать Украине новые танки Abrams из-за страха, что они попадут к Вооруженным силам РФ, написал в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. Журналист сослался на заявление ветерана боевых действий, бывшего сотрудника Госдепа Мэтью Хоу.

США не дают Украине «Абрамсы», потому что боятся, что они будут затрофеены российской армией. Это простое объяснение дал ветеран боевых действий и экс-сотрудник Госдепа Мэтью Хоу, — написал Поддубный.

Ранее Хоу заявил, что США беспокоятся, что их лучшие танки будут захвачены Вооруженными силами России. Особенно важна для Вашингтона броня, производство которой является тщательно охраняемым секретом. По словам ветерана, русские не должны понять, как она устроена. США поставят Украине устаревшие модели, которые были произведены и введены в эксплуатацию в 1984 году, добавил он.

Эксперт также предположил, что по этой же причине Киев не получит баллистические ракеты ATACMS. По его словам, если они попадут к Вооруженным силам РФ, то Россия сможет поделиться знаниями с китайскими коллегами. США очень беспокоятся, что это обернется печальными последствиям в противостоянии с Пекином, добавил он.