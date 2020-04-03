Почти 600 человек умерли во Франции за последние сутки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a0e8a0c0-75db-11ea-9668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Morin/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Франции заявили о смерти 588 человек от COVID-19 за последние сутки.

Общее число умерших в стране составляет 6507 человек. Об этом заявил директор Генеральной дирекции Министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

NEWS.ru писал, что оптовый рыночный комплекс в пригороде Парижа будет переоборудован в морг в ближайшее время. Такое решение принято для того, чтобы разгрузить ритуальные службы. Рынок уже «превращался» в морг в 2003 году, когда в стране стояла сильнейшая жара. Тогда в ангаре площадью в 4 тысячи квадратных метров можно было разместить 700 тел.

Ранее глава французского региона Гранд-Эст Жан Роттнер обвинил американцев в перекупке защитных масок, которые отправляются из Китая в Париж. По его словам, они приезжают на лётное поле и перекупают маски втрое или четверо дороже.

Всего в стране госпитализировано с коронавирусом 27 432 пациента, в тяжёлом состоянии находятся 6662. Излечились более 14 тысяч человек, за прошедшие сутки — 1580.