Британские консерваторы празднуют историческую победу на досрочных парламентских выборах. Хотя опросы отдавали им большинство голосов, никто не мог предсказать, что их преимущество окажется таким огромным: депутаты партии будут иметь большинство в 76 мандатов. Это означает, что главное обещание премьер-министра Бориса Джонсона — осуществить Brexit — вскоре будет воплощено.

Игроки на валютной бирже и лидеры ЕС, кажется, вздохнули с облегчением, но британские экономисты к победе Джонсона отнеслись более настороженно. По их мнению, Британия всего лишь отсрочила на год неизбежное падение экономики, а проголосовавшие за консерваторов ещё не раз разочаруются в своём выборе.

В победной речи Борис Джонсон назвал результат консерваторов историческим: по последним данным, они получают 364 кресла в парламенте, это на 47 больше, чем на предыдущих выборах. Действительно, в последний раз партия завоёвывала такое большинство ещё при Маргарет Тэтчер. К тори перешли даже те округа, которые по 70 лет подряд голосовали за лейбористов. Главная оппозиционная партия, наоборот, пережила небывалое поражение, ухудшив результат на 59 мандатов и завоевав только 203.

Борису Джонсону удалось объединить всех сторонников развода с Евросоюзом под флагом консерваторов. А вот желающие остаться в ЕС избиратели разделились между лейбористами, либеральными демократами и местными партиями. Кроме того, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, пожалуй, один из самых непопулярных руководителей движения за последние годы, а его чересчур левая программа и нечёткая позиция по Brexit отпугнули умеренного избирателя. Столкнувшись с позорным проигрышем, Корбин заявил, что не поведёт партию на следующих выборах.

XinHua/Global Look Press

В партии будет запущена дискуссия, нам необходимо серьёзно обдумать этот результат и политику, которая поведёт партию в будущее. Я останусь лидером партии в течение этого процесса, — заявил Корбин на пресс-конференции.

Консерваторы тем временем не скрывают, что первым делом их нового правительства станет одобрение сделки Бориса Джонсона по Brexit. Определённость в этом вопросе вызвала положительную реакцию как лидеров Евросоюза, так и британской национальной валюты. Сразу после объявления результатов экзит-полов фунт стерлинга укрепился на 2,5% к доллару.

Результат выборов означает, что осуществление Brexit является неопровержимым, непреодолимым, бесспорным решением британского народа, — подчеркнул Борис Джонсон в победной речи перед сторонниками. — И после этих выборов, я думаю, мы положим конец всем этим жалким попыткам провести второй референдум. Вот и всё. Время заткнуть мегафон и подарить всем немного покоя.

Впрочем, весьма маловероятно, что грядущий год принесёт британцам обещанный покой. Консервативное большинство в парламенте без труда одобрит сделку Бориса Джонсона с ЕС, и Brexit произойдёт до 31 января 2020 года. Британская экономика избежит немедленного шока, так как, по условиям соглашения, до конца 2020 года в отношениях Соединённого Королевства и Евросоюза продолжат действовать прежние правила.

Соглашение с ЕС также подразумевает, что права граждан ЕС в Британии и наоборот будут сохранены и никто не будет насильно депортирован. Кроме того, Лондон заплатит Брюсселю 39 млрд фунтов стерлингов отступных. Главное отличие сделки Джонсона от сделки Мэй — это вопрос ирландской границы. Если предыдущее соглашение предусматривало некий «страховочный механизм», который мог поймать Британию в ловушку таможенного союза с ЕС на неопределённый срок, то в документе Джонсона всё прописано чётко: на территории Северной Ирландии торговые правила ЕС продолжают действовать, а в остальном Соединённом Королевстве — нет. Это не нравится ирландской партии Демократических юнионистов, но после победного результата консерваторов их мнение Лондону уже не интересно.

Тем не менее аналитики подчёркивают, что во всём, кроме лозунга «Осуществим Brexit», программа Консервативной партии на этих выборах была размыта, но в условиях политического хаоса избиратели обратили на это мало внимания. Поэтому реальная политика Бориса Джонсона может стать для них сюрпризом. Эксперты сходятся на том, что согласовать торговую сделку Лондона с Брюсселем за отведённый на это год будет крайне сложно. Об этом свидетельствуют слова главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, которые приводит газета The Independent.

XinHua/Global Look Press

Касаемо этого соглашения, мы не сможем всё согласовать за 11 месяцев, — как сообщается, сказал Барнье на закрытой встрече. — Мы сделаем столько, сколько сможем, но всё не успеем.

Поэтому перспектива «жёсткого Brexit» теперь кажется маловероятной только на первый взгляд. Не исключено, что к концу следующего года Британия окажется ровно в той же позиции, что и сегодня, то есть без торгового соглашения с ЕС и с перспективой падения экономики после окончания переходного периода.

Примерно треть доходов нашей страны составляет внешняя торговля, половина из которой приходится на ЕС, — подчёркивает колумнист Independent Шон О’Грэди. — Мы можем с уверенностью сказать, что любой вид Brexit ограничит торговлю по сравнению с полноценным членством в ЕС и, следовательно, повредит экономике. Это выльется в более низкие зарплаты, плохие государственные услуги и уровень жизни.

Британия может запросить продление переговоров о торговом соглашении на год или два, но сделать это нужно не позднее чем 30 июня 2020 года. Борис Джонсон обещал, что не будет этого делать, но, с другой стороны, он же клялся, что «сдохнет в канаве», если Великобритания не выйдет из Евросоюза 31 октября 2019 года. В итоге по настоянию парламента он запросил отсрочку до 31 января, но британские избиратели всё равно решили, что в канаву ему оправляться рановато.

Ещё один вызов правительству Джонсона — это укрепление националистов в Шотландии. По результатам выборов 12 декабря Шотландская национальная партия победила в 48 из 59 шотландских округов. Главный пункт их программы — запрос на проведение второго референдума о независимости Шотландии. Так что не исключено, что, едва разобравшись с результатами одного референдума, Лондон столкнётся с ещё одним политическим кризисом.