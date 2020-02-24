Горсовет Праги утвердил новое название для площади Под каштанами, где находится посольство РФ в Чехии. Место переименуют в честь Бориса Немцова. Местные чиновники считают это «актом солидарности с российской оппозицией».
Инициатива исходит от главы Праги Зденека Гржибы. Он сослался на петицию, которую подписали 4,5 тысячи горожан. Это позволит в пятую годовщину убийства Немцова (27 февраля) устроить церемонию торжественного открытия доски с новым названием,
Накануне вице-председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Маргарет Седерфелт заявила, что российское руководство не провело даже формальное расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Седерфелт подчеркнула, что Кремль скрывает мотивы, организаторов и заказчиков преступления.
Его застрелили в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В ближайшее к годовщине воскресенье ежегодно проходят согласованные марши в память о нём.
Как ранее передавал NEWS.ru, группа оппозиционеров направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не мешать проведению «Марша Немцова». Авторы послания подчеркнули, что мероприятие будет носить мирный характер.
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