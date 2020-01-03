29-летняя дочь принца Чарльза Китти Спенсер выходит замуж за 60-летнего миллиардера Майкла Льюиса. Влюблённые состоят в отношениях полтора года.
Мужчина сделал предложение в канун Рождества,
Бизнесмен владеет британской сетью магазинов женской одежды Whistles.
Как писал NEWS.ru ранее, за два месяца до трагической гибели в 1997 году принцесса Диана продала платье на аукционе за 420 тысяч фунтов стерлингов, чтобы собрать средства для благотворительных организаций.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен