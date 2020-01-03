https://static.news.ru/photo/a61ba29a-2fcc-11ea-b613-fa163e074e61_660.jpg Китти Спенсер Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

29-летняя дочь принца Чарльза Китти Спенсер выходит замуж за 60-летнего миллиардера Майкла Льюиса. Влюблённые состоят в отношениях полтора года.

Мужчина сделал предложение в канун Рождества, передаёт Daily Mail. Девушка сразу же рассказала членам своей семьи, которые хорошо относятся к жениху.

Бизнесмен владеет британской сетью магазинов женской одежды Whistles.

Как писал NEWS.ru ранее, за два месяца до трагической гибели в 1997 году принцесса Диана продала платье на аукционе за 420 тысяч фунтов стерлингов, чтобы собрать средства для благотворительных организаций.