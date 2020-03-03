https://static.news.ru/photo/8bf57c06-5d53-11ea-bbf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

В Гибралтаре выявили первый случай коронавирусной инфекции, вспышка которого произошла в Китае. Заболевший вместе со своим партнёром вернулся из Северной Италии, сделав пересадку в Испании.

Мужчины находятся на добровольном карантине. У второго путешественника симптомы болезни не наблюдаются, сообщает местная телерадиокомпания GBC.

По данным на 3 марта, эпидемия коронавируса затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.

Ранее NEWS.ru писал, что от коронавируса скончался член совещательного органа при высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности — Сейед Мохаммад Мирмихаммади.