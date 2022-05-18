Переключение внимания как механизм управления в Киеве Какие тенденции преобладают в инфополе Украины во время российской военной операции

Площадь Независимости в Киеве / Фото shutterstock.com

В политике нынешних властей Украины более всего бросается в глаза их способность манипулировать инфоповесткой. А это — не такое уж малозначимое качество. В романе Оруэлла «1984» говорится: «Кто контролирует прошлое — контролирует будущее, кто контролирует настоящее — контролирует прошлое». В данном случае максиму можно переделать в «кто контролирует настоящее — контролирует ближайшее будущее».

И это возникло не сегодня. Вспомним основательно подзабытую Надю Савченко, еще шесть лет назад кумира всей Украины. Её огромный портрет висел в Верховной раде в зале заседаний. Настя Дмитрук, авторша «Никогда мы не будем братьями», сочинила стихи про летчицу «Она летала, ее поймали» и читала их с упоением. О судьбе Савченко шли переговоры на высшем уровне примерно как сейчас о сидельцах на «Азовстали», информационное пространство было буквально забито ею с утра до вечера. Но! Стоило ей освободиться, вернуться на Украину и сделать самостоятельный шаг — поехать в Донбасс, встретиться с лидерами ДНР, предложить вести переговоры с ними, как в одну минуту Савченко исчезла из повестки, а вскоре её арестовали по обвинению в подготовке государственного переворота. Наступило полное молчание о героине Украины, словно её и не бывало, и её имя не произносили с придыханием на каждом углу. Такова судьба героев украинского общества, которых ему навязывают СМИ и политики, а после выбрасывают на помойку, когда они больше оказываются не нужны.

Брифинг Надежды Савченко в Киеве Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Население Украины крайне уязвимо и податливо в этом смысле. В 1991 году оно дважды голосовало по одному и тому же вопросу противоположным образом, уступая давлению политиков. В марте 1991-го люди, когда выражали свое мнение свободно, высказались за сохранение Союза, но уже в конце года проголосовали за независимость. Власти провели медийную кампанию с целью убеждения сделать именно такой выбор.

Украинцы пребывали в состоянии растерянности все последующие тридцать лет из-за свалившихся на их голову неожиданных перемен и легко позволяли собой манипулировать. Так, они согласились на проведение третьего тура голосования на президентских выборах 2004 года во время «Оранжевой революции», смирились с объявлением государственного переворота 2014 года «Революцией достоинства». Они свыклись с тем, что президенты проводят политику, противоположную предвыборным обещаниям: Кравчук был избран как «умеренный», закончил как украинский националист, Кучма избирался как условно «пророссийский», но уже через пять лет был переизбран на «западненской» платформе. И Ющенко считался умеренным, и Порошенко, и нынешний Зеленский. Последний победил как «президент мира», кампанию провёл в основном на русском языке, и с первого же дня у власти поменял позицию на 180 градусов.

Во время специальной военной операции все эти тенденции достигли невероятных высот. Огромные силы были брошены на отвлечение внимания от провалов и неудач. Так сдача в плен более 1400 морских пехотинцев из 36-й отдельной бригады на мариупольском заводе Ильича во главе с Героями Украины комбатом Владимиром Баранюком (звание ему присвоил Зеленский в марте 2022-го) и комбатом Евгением Бовой была начисто проигнорирована украинскими СМИ и властями. Никаких обсуждений, дискуссий по этому поводу. А ведь это самое элитное, отборное и боеспособное подразделение ВСУ! Как его бойцы почти без сопротивления сложили оружие и подняли руки, казалось бы, нужно было обсуждать и обсуждать. Но нет, полное молчание, никакого анализа. А ведь Украина лишилась фактически половины своей морской пехоты.

Украинские военные, сдавшиеся в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе Министерство обороны РФ

Теперь начинает разворачиваться ситуация с «Азовсталью». Ни президент Зеленский, ни заместитель министра обороны Анна Маляр, выступившие поздно вечером 16 мая, не смогли честно сказать, что происходит сдача в плен. Вместо этого использовалась всевозможная демагогия — эвакуация, гуманитарный коридор, спасение жизней военнослужащих. То есть налицо попытка представить черное белым, ввести в заблуждение своих граждан, поддерживать в них иллюзию одержанной победы. Вбрасываются в повестку «победа под Харьковом», «выход на государственную границу». И СМИ откликаются на призыв власти «помолчать о неприятном» и также замалчивают происходящее на «Азовстали» либо предлагают «дождаться официальной информации».

Разумеется, в «повестке» нет многочисленных случаев неповиновения солдат, их критики действий своего начальства. Интернет переполнен такими видео с обращениями с фронта, в соцсетях они присутствуют, но «выше» им подниматься не дают, в ТВ-шоу такое не упоминается и не обсуждается.

Кстати сказать, западные аналитики и СМИ не слишком отличаются в этом аспекте и тоже зацикливаются на критике армии РФ, также игнорируют и сдачу на заводе Ильича, и на «Азовстали», называя её «эвакуацией» и «завершением военной фазы» — тщательно подобранные эвфемизмы. А это чревато, между прочим, невозможностью сделать объективный анализ. Когда ты субъективно выбираешь из фактов только те, которые тебя устраивают по идеологическим соображениям, неизбежно смещение фокуса и неверный итоговый вывод.