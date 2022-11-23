Переговоры по потолку российской нефти в Евросоюзе зашли в тупик Bloomberg: ЕС зашел в тупик на переговорах по установке потолка цен на российскую нефть

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Переговоры по поводу установления потолка на российскую нефть, которые проходили в Евросоюзе, не увенчались успехом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Отмечается, что если результата не удастся достичь сегодня, обсуждение данного вопроса продолжится завтра.

Переговоры между странами Европейского союза о том, где установить предлагаемый «Большой семеркой» предельный уровень цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду вечером, — говорится в сообщении.

По данным агентства, ЕС в координации с G7 обсуждает установление потолка цен на российскую нефть на уровне $65–70 за баррель.

Ранее в Bloomberg сообщили о том, что страны G7 намерены 23 ноября объявить уровень ценового предела российской нефти. Своим предложением в преддверии встречи послов ЕС в частном порядке планируют также поделиться США. Если предложение будет поддержано, в тот же вечер могут объявить о согласованном ценовом потолке. При этом, по словам собеседников агентства, сроки означенного объявления могут быть перенесены.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые согласились ввести «ценовой потолок». Он подчеркнул, что Москва в таком случае перенаправит поставки нефти рыночно ориентированным партнерам или будет сокращать добычу. По его мнению, политизация энергетики чревата дефицитом ресурсов.