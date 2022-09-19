«Патрульный кораблик»: военный эксперт о новом флагмане ВМС Украины Военный эксперт: новый флагман ВМС Украины не обладает возможностями ударного корабля

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Новый флагман военно-морских сил Украины, названный Владимиром Зеленским «Гетманом Иваном Мазепой», не обладает возможностями ударного корабля, пишет Pravda.ru со ссылкой на военного эксперта. По его словам, корвет класса ADA, который на данный момент строится на турецких верфях, сможет быть эффективным в бою только при удачном стечении обстоятельств.

Конечно, при удачном стечении обстоятельств можно и ПКР попасть куда-нибудь и в кого-нибудь, но для этого надо получить ЦУ, выйти на дистанцию стрельбы и умудриться не попасть под удар самому. <...> Он действительно не обладает возможностями ударного. Это патрульный кораблик, — убежден эксперт.

Эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению, историк флота Дмитрий Жаворонков ранее рассказал о ледостойкой научно-исследовательской платформе «Северный полюс» с уникальным арктическим пропульсивным комплексом. По его словам, он способен бесперебойно работать в арктических широтах и не имеет зарубежных аналогов.

Он уточнил, что изначально комплекс предлагали создать компаниям Rolls-Royce, ABB и Wärtsilä, однако там эту задачу посчитали чересчур сложной. Поэтому он был разработан и применен российской компанией «МСС», которая подобрала производителей и провела системный инжиниринг совместно с конструкторским бюро «Вымпел» и инженерным центром «Адмиралтейских верфей».