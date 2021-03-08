Патрули в штатском поборются с домогательствами на улицах Брюсселя

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Сотрудники полиции в штатском с 8 марта приступают к патрулированию улиц Брюсселя. Правоохранители таким образом будут бороться с сексуальными домогательствами в отношении женщин.

Введение этой меры подтвердил бургомистр столицы Бельгии Филипп Клоз. Официальный представитель полиции Оливье Слосс уточнил, что стражи порядка сначала будут уделять особое внимание остановкам общественного транспорта.

В прошлом году мы начали обучать сотрудников выявлению домогательств на улице, как заботиться о жертвах таких действий, а также каким образом составлять протоколы, — рассказал агентству Belga официальный представитель полиции.

По словам Слосса, правоохранители получают множество свидетельств о том, что женщины сталкиваются с домогательствами в общественных местах, но в значительном числе случаев предпочитают об этом не заявлять.

Прокуратура Бельгии обещает уделить особое внимание связанным с домогательствами правонарушениям. Надзорный орган собирается рассматривать поступающие протоколы быстрее, но при этом и тщательнее.

Как ранее сообщал NEWS.ru, на популярного американского блогера и врача Джейсона Кэмпбелла (он же Tik Tok Doc) подали в суд за домогательства. Истица требует $45 млн. Блогера обвинила в домогательствах женщина, с которой они вместе работали в медицинском центре Портленда. По её словам, он присылал ей порнографические фотографии и непристойные тексты.